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01.10.2020 - 17:05 | | ANKARA (AA) -

Barcelona ABD'li futbolcu Dest'i transfer etti

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Barcelona, ABD'li sağ bek Sergino Dest'i Ajax'tan transfer etti.

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Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ABD Milli Takımı'nın formasını 3 kez giyen futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzalandı.

Katalan ekibinin, Dest'i 21 milyon avro karşılığında kadrosuna kattığı ve anlaşmada 5 milyon avroluk ilave performans ödemesinin bulunduğu belirtildi.

19 yaşındaki oyuncunun serbest kalma bedelinin 400 milyon avro olduğu da ifade edildi.

Dest, altyapısından yetiştiği Ajax'ın A takımına geçen sezon yükselmişti.

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