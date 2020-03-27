Barcelona, Alex Telles transferini takas yoluyla bitirmeyi planlıyor!

Barcelona, Porto'dan Alex Telles'i transfer etmek için resmen harekete geçti. Katalan ekibi Telles'in transferi için Porto ile görüşmelere başlarken detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Barça, Alex Telles transferi için Porto'nun talep ettiği 40 milyon Euro ödemeye pek yanaşmadı.

Diario Sport'ta yer alan habere göre, Katalan ekibi farklı bir hamle yaparak Portekiz temsilcisine Getafe'de kiralık oynayan Marc Cucurella'yı önerdi. Porto, Cucurella'ya sıcak baktı ve transfer görüşmeleri hız kazandı. Transferdeki en büyük engel ise Getafe'nin 6 milyon Euro karşılığında Marc Cucurella'nın bonservisini alacak olması. Fakat Barcelona, Getafe ile yaptığı anlaşmada 'Cucurella yüzde 40 pay ödenerek yeniden Barcelona'ya katılır' maddesini koydurttu. Böylelikle 21 yaşındaki futbolcu yeniden Barcelona'ya katılmış olacak. Marc Cucurella'nın güncel piyasa değeri ise 20 milyon Euro...

Barcelona-Porto arasındaki Alex Telles pazarlıkları takas yoluyla gerçekleşirse Galatasaray'ın Alex Telles transferinden beklediği pay oldukça azalacak. Porto'nun 35-40 milyon Euro arasında bir bedel talep ettiği Alex Telles'ten Galatasaray'ın kasasına 3.5-4 milyon Euro girmesi bekleniyordu. Barcelona transferi takasla gerçekleştirirse Porto'ya 10 milyon Euro gibi bir bedel ödeyecek ve Galatasaray bu transferden sadece 1 milyon Euro kazanacak.