30.06.2020 - 20:19 |
Barcelona Atletico Madrid maçı ne zaman saat kaçta? Maç hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11'ler...
İspanya La Liga'da Barcelona Atletico Madrid karşılaşması için geri sayım başladı. 33. haftanın en önemli maçları arasında gösterilen zorlu derbi öncesi binlerce futbolsever Barcelona Atletico Madrid maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak sorularının cevaplarını arıyor. İşte ayrıntılar...
Barcelona Atletico Madrid maçı için heyecan dorukta. Büyük bir heyecana sahne olması beklenen zorlu mücadele ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik. İşte muhtemel 11'ler ve daha fazlası...
BARCELONA ATLETICO MADRID MAÇI NE ZAMAN?
Barcelona Atletico Madrid maçı bugün saat 23:00'de başlayacak. Zorlu mücadele Spor Smart'tan canlı yayınlanacak...
MUHTEMEL11'LER
Barcelona : Ter Stegen, Semedo, Pique, Lenglet, Alba, Vidal, Busquets, Puig, Messi, Griezmann, Suarez
Atletico Madrid: Oblak, Trippier, Felipe, Gimenez, Lodi, Correa, Partey, Llorente, Saul, Felix, Morata