Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberlerİspanya La Liga Haberleri Barcelona, Granada'yı eleyerek Kral Kupası'nda yarı finale kaldı
04.02.2021 - 02:11 | | MADRİD (AA) -

Barcelona, Granada'yı eleyerek Kral Kupası'nda yarı finale kaldı

Futbolda İspanya Kral Kupası çeyrek final maçında deplasmanda Granada'yı 5-3 yenen Barcelona yarı finale yükseldi.

Barcelona, Granada'yı eleyerek Kral Kupası'nda yarı finale kaldı
ABONE OL

Ev sahibi Granada, Robert Kenedy (Dk. 33) ve Roberto Soldado'nun (Dk. 47) golleriyle 2-0 öne geçse de üstünlüğü maçın bitimine 4 dakika kala kaybetti.

Antoine Griezmann (Dk. 88) ve Jordi Alba (Dk. 90 2) ile art arda iki gol bulan Barcelona, skora eşitliği getirince karşılaşma uzatmaya gitti.

İlk uzatma devresinde Barcelona 100. dakikada Griezmann ile 3-2 öne geçse de 103. dakikada Federico Vico'nun penaltıdan attığı golle skor bir kez daha eşitlendi.

Uzatmanın ikinci devresinde Frenkie de Jong (Dk. 108) ve Jordi Alba ile (Dk. 118) rakip ağları havalandıran Barcelona, zorlu maçı 5-3 kazanarak adını yarı finale yazdırdı.

Barcelona'da Sergi Roberto maçın 56. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı.

Tek maçı eleme usulüyle oynanan kupanın diğer çeyrek final maçlarında Sevilla deplasmanda Almeria'yı 1-0, Levante de sahasında Villarreal'i 1-0 yendi.

Barcelona, Sevilla ve Levante'den sonra kupanın son yarı finalistini bu akşam saat 21.00'de (TSİ 23.00) oynanacak Real Betis-Athletic Bilbao maçının sonucu belirleyecek.

Bu sezon sürpriz sonuçların yaşandığı Kral Kupası'nda Atletico Madrid 3'üncü, Real Madrid ise 4'üncü turda 3. lig takımlarına elenmişti.

İspanya'da 1903 yılından bu yana oynanan Kral Kupası'nı 30 kezle en çok kazanan takım Barcelona olurken en yakın rakibi Athletic Bilbao 23 kez kupayı müzesine götürdü.

Barcelona, Granadayı eleyerek Kral Kupasında yarı finale kaldı

    Ersun Yanal: "Bu sistem, bu adamlarla yürümüyor"
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Barcelona yarı finale kaldı
      Barcelona yarı finale kaldı
    2. Liverpool'da yine hüsran
      Liverpool'da yine hüsran
    3. PSG, Nimes'i 3 golle yendi
      PSG, Nimes'i 3 golle yendi
    4. Napoli ve Atalanta berabere kaldı
      Napoli ve Atalanta berabere kaldı
    5. Deniz Çoban: O karar yanlış
      Deniz Çoban: O karar yanlış
    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Jasikevicius: "Anadolu Efes, Avrupa'nın en iyi takımlarından biri"

    Jasikevicius: "Anadolu Efes, Avrupa'nın en iyi takımlarından biri"
    Manchester City, Premier Lig'de üst üste 9. maçını kazandı

    Manchester City, Premier Lig'de üst üste 9. maçını kazandı

    Antalyaspor’dan Sergen Yalçın’a ‘Keyfimizden yerde yatıyoruz’ tepkisi

    Antalyaspor’dan Sergen Yalçın’a ‘Keyfimizden yerde yatıyoruz’ tepkisi

    Antalyaspor'dan hakem Alper Ulusoy'a tepki

    Antalyaspor'dan hakem Alper Ulusoy'a tepki

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet