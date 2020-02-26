Barcelona, Haaland'ı 15 kez izledi ama transfer etmedi

Norveçli golcü Erling Haaland'ın Barceloa gözlemcileri tarafından 15 kez izlendiği ancak transferi için olumlu rapor verilmediği ortaya çıktı.

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre, Barcelona scoutlarının yakın takibe aldığı Haaland'ın teknik kapasitesinin düşük puanlanması nedeniyle transfer gerçekleşmedi.

Katalan temsilcisinin uzun süre izlediği yıldız oyuncu için verilen "Tekniği yetersiz" raporunun bir hata olduğu ve 19 yaşındaki oyuncunun bu sezon 30 maçta 40 golle bir makineye dönüştüğü vurgulandı.

Bonservisi için 20 milyon euro ödenen Haaland, Dortmund günlerine de çabuk alışırken, Bundesliga'da 6 maçta 9 kez ağları sarstı. Şampiyonlar Ligi'nde ise toplamda 10 gole ulaştı.

NEGREDO: "REAL MADRID ALMALIYDI"

Öte yandan Marca'ya bir röportaj veren Beşiktaş'ın eski oyuncusu Alvaro Negredo, Haaland'ın Real Madrid'de Benzema ile iyi bir ikili olabileceğini ifade ederek, "Erling Haaland beni çok şaşırttı. Muhteşem bir futbolcu ve iki ayağını birden kullanabiliyor. İlerlemeye devam edecek ve daha iyi bir futbolcu olacak. Real Madrid için iyi bir transfer olabilirdi" sözlerini kullandı.