Barcelona iflas ediyor

Dünyanın en ünlü kulüpleri arasında bulunan Barcelona, ekonomik anlamda zor günler geçiriyor, iflas tehlikesini yakından hissediyor. Hafta başında Katalan devinde yapılan kulüp toplantısında, ekonomik rakamlar, hem üyelerle hem de kamuoyu ile paylaşıldı.

Mundo Deportivo’nun haberinde, Barça’nın mevcut maddi durumunun borç batağında olduğu ve iflas korkusunun yaşandığı vurgulandı. Barcelona tarafından sunulan rakamlarda kulübün mevcut borcunun 1.1 milyar euro olduğu ifade edildi. Kulüp tarihinde ilk kez böylesi bir yüksek borç görüldüğü aktarıldı.

Koronavirüs salgınının da 11 aylık süreçte ciddi ekonomik hasar bıraktığı belirtildi. Şu anda hemen ödenmesi gereken borçların 260 milyon euro olduğu kaydedildi. Coutinho için Liverpool’a 40 milyon euro, De Jong için Ajax’a 48 milyon euro ve Griezmann transferi nedeniyle Atletico’ya 58 milyon euro borç bulunuyor.

Gelirlerin yüzde 74’ünün sporcu ve personel maaşlarına gittiği, geriye kalan yüzde 26’lık oranla kulübün diğer giderlerinin karşılandığı ve sürekli zarar edildiği bildirildi. Özellikle kısa vadeli borçların arttığı, bu durumun artık çözümsüzlük yarattığı ifade edildi.

Başkan Bartomeu’nun gitmesiyle de kulübün maddi açıdan güvenilirlik notunun bankalarca düşürüldüğü dile getirildi. Kredi bulmanın bu dönemde daha da zorlaştığı savunuldu.

Şu anda kulüpte özellikle futbol branşında transfer çalışmalarının yapılmaması gerekliliği öne çıkarıldı.

Seçim 7 Mart’ta

Katalan devi Barcelona’da 24 Ocak’ta yapılması planlanan başkanlık seçimleri 7 Mart’a ertelendi. 24 Ocak Pazar günü yapılması planlanan kulüp başkanlık seçimi, koronavirüs salgınında yeni vaka sayılarındaki artışlar ve uygulanan serbest dolaşım kısıtlamalarından dolayı ileri bir tarihe alındı.