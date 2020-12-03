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03.12.2020 - 15:52 | | MADRİD (AA) -

Barcelona Kulübünde ekonomik kriz

Barcelona Kulübü Başkanı Carles Tusquets, "Ekonomik durum endişe verici. Çok kötü ama umut var." açıklamasında bulundu.

Barcelona Kulübünde ekonomik kriz
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Katalonya radyosu Rac1'e konuşan Tusquets, Barcelona'da geçen hafta varılan anlaşma gereği, kulübün ekonomik durumuna katkı sağlamak için futbolcuların ocak ayı maaşlarını almayacaklarını söyledi.

 "Şu anda sahip olduğumuz anlaşma, nakit sorunu yaşamadan sezonu bitirmemizi sağlıyor. Bu sezon kurtarıldı." diyen Tusquets, futbolculara ödenmesi gereken 170 milyon avronun gelecek 4 yıl içinde yapılacağını kaydetti.

Barcelona Kulübü Başkanı, "Stadyumlar açıldığında hiçbir şey yapmadan 220 milyon avro gelir elde edeceğiz, sponsorlar sayesinde 320 milyon avro da gelecek. Bu olana kadar giderler durmuyor. Şu anda korkunç bir durum var ama stadyumları açtığımızda telafi edebiliriz." dedi.

Detay vermeden kulüpte imza bekleyen yüksek maliyetli faturalar olduğunu aktaran Tusquets, "İmza atmadığımız bazı faturalar var. Bunların net olduğunu düşünmediğimizden imza sorumluluğu almak istemiyoruz. Bunlar, iyi hazırlanmamış ya da piyasa değerinde olmadığını düşündüğümüz şeyler. Gelecek kulüp başkanına bunları aktaracağız." ifadelerini kullandı.

Sezon öncesinde tartışma konusu olan Lionel Messi'nin takımdan ayrılma talebiyle ilgili bir soruya da cevap veren Tusquets, "Ekonomik olarak bakıldığında Messi'yi satmak arzulanabilir bir şey olabilirdi ama bunu teknik kadroya sormak lazımdı." değerlendirmesini yaptı.

Tusquets ayrıca, Fransa'nın Paris Saint Germain takımında forma giyen Brezilyalı futbolcu Neymar'ın Barcelona'ya geri dönmesinin ancak "bedavaya gelmesi ya da yeni gelecek başkanın şapkadan tavşan çıkarmasıyla olabileceğini" söyledi.

Barcelona'da eski başkan Josep Maria Bartomeu ve yönetim kurulunun ekim ayında istifasının ardından geçici olarak kulüp başkanlığına Carles Tusquets getirilmişti.

Katalan kulübünde yeni başkanın belirlenmesi için 24 Ocak'ta seçim yapılması öngörülürken, 9 aday arasından Joan Laporta ve Victor Font favori gösteriliyor.

Barcelona Kulübünde ekonomik kriz

 

 

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