31.01.2020 - 00:26 |
Barcelona - Leganes: 5-0
İspanya Kral Kupası 5. turunda Leganes'i 5-0 yenen Barcelona, son 8'e kaldı. Lionel Messi 2 golle yıldızlaştı.
İspanya Kral Kupası 5. turunda Leganes'i 5-0 yenen Barcelona, son 8'e kaldı. Tek maç üzerinden oynanan 5. turda Barcelona, sahasında Leganes ile karşılaştı.
Katalan ekibinin gollerini Antoine Griezmann (Dk. 4), Clement Lenglet (Dk. 28), Lionel Messi (Dk. 59 ve 89) ve Arthur Melo (Dk. 77) kaydetti.
Kral Kupası'nda son 8'e kalan diğer takımlar Real Madrid, Granada, Valencia, Villarreal, Real Sociedad ve Athletic Bilbao olmuştu.
Kupada çeyrek finale kalacak son takım, Mirandes ya da Sevilla olacak.
Messi'nin Şampiyonlar Ligi'nde attığı goller