Barcelona, Leganes'i 2-0 maÄŸlup etti! Messi yine yazdÄ±...

Ä°spanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 29. haftasÄ±nda lider Barcelona sahasÄ±nda lig sonuncusu Leganes'i 2-0 yendi.Â

Barcelona, karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n 42. dakikasÄ±nda genÃ§ yÄ±ldÄ±zÄ± Ansu Fati'nin attÄ±ÄŸÄ± golle ilk yarÄ±yÄ± 1-0 Ã¶nde kapattÄ±.Â

69. dakikada Lionel Messi'nin penaltÄ±dan attÄ±ÄŸÄ± golle farkÄ± artÄ±ran Katalan takÄ±mÄ±, alÄ±ÅŸÄ±lmÄ±ÅŸ futbolunun gerisinde bir performansla oynasa da sahadan 2-0 galip ayrÄ±ldÄ±.Â

Leganes'in MeksikalÄ± teknik direktÃ¶rÃ¼ Javier Aguirre, uzatmalarÄ±n oynandÄ±ÄŸÄ± 95. dakikada hakeme itirazdan kÄ±rmÄ±zÄ± kart gÃ¶rdÃ¼.Â

LiderliÄŸini korumayÄ± garantileyen Barcelona puanÄ±nÄ± 64'e Ã§Ä±kardÄ±.Â Leganes ise 23 puanla son sÄ±rada kaldÄ±.

Ligde, ikinci sÄ±rada olan Real Madrid (59), 18 Haziran'da sahasÄ±nda Valencia'ya karÅŸÄ± oynayacak.Â

La Liga'da yeni tip koronavirÃ¼sden (Kovid-19) dolayÄ± yaklaÅŸÄ±k 3 ay duran maÃ§lar, salgÄ±na karÅŸÄ± alÄ±nan Ã¶nlemlerle ve seyircisiz olarak 11 Haziran'da baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.Â

Messi'den kariyerindeki 699. golÂ

Ã–te yandan La Liga'da 21. golÃ¼ atan ve gol krallÄ±ÄŸÄ± yarÄ±ÅŸÄ±nda en yakÄ±n rakibi Karim Benzema'nÄ±n 7 gol Ã¶nÃ¼nde olan Messi, profesyonel kariyerinde 699. kez rakip aÄŸlarÄ± havalandÄ±rdÄ±.Â

Messi, Barcelona'da 629, Arjantin Milli TakÄ±mÄ±'nda 70 gole imza attÄ±.

Barcelona'nÄ±n Ã–lÃ¼mcÃ¼l Ä°kilisi: Messi ve Suarez