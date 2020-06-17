Futbol

MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
Geri DÃ¶n
HaberlerÄ°spanya La Liga Haberleri Barcelona, Leganes'i 2-0 maÄŸlup etti! Messi yine yazdÄ±...
17.06.2020 - 01:11 |

Barcelona, Leganes'i 2-0 maÄŸlup etti! Messi yine yazdÄ±...

Lider Barcelona sahasÄ±nda lig sonuncusu Leganes'i 2-0 yendi.Â La Liga'da 21. golÃ¼ atan ve gol krallÄ±ÄŸÄ± yarÄ±ÅŸÄ±nda en yakÄ±n rakibi Karim Benzema'nÄ±n 7 gol Ã¶nÃ¼nde olan Messi, profesyonel kariyerinde 699. kez rakip aÄŸlarÄ± havalandÄ±rdÄ±.Â

Barcelona, Leganes'i 2-0 maÄŸlup etti! Messi yine yazdÄ±...
ABONE OL

Ä°spanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 29. haftasÄ±nda lider Barcelona sahasÄ±nda lig sonuncusu Leganes'i 2-0 yendi.Â 

Barcelona, karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n 42. dakikasÄ±nda genÃ§ yÄ±ldÄ±zÄ± Ansu Fati'nin attÄ±ÄŸÄ± golle ilk yarÄ±yÄ± 1-0 Ã¶nde kapattÄ±.Â 

69. dakikada Lionel Messi'nin penaltÄ±dan attÄ±ÄŸÄ± golle farkÄ± artÄ±ran Katalan takÄ±mÄ±, alÄ±ÅŸÄ±lmÄ±ÅŸ futbolunun gerisinde bir performansla oynasa da sahadan 2-0 galip ayrÄ±ldÄ±.Â 

Leganes'in MeksikalÄ± teknik direktÃ¶rÃ¼ Javier Aguirre, uzatmalarÄ±n oynandÄ±ÄŸÄ± 95. dakikada hakeme itirazdan kÄ±rmÄ±zÄ± kart gÃ¶rdÃ¼.Â 

LiderliÄŸini korumayÄ± garantileyen Barcelona puanÄ±nÄ± 64'e Ã§Ä±kardÄ±.Â Leganes ise 23 puanla son sÄ±rada kaldÄ±.

Ligde, ikinci sÄ±rada olan Real Madrid (59), 18 Haziran'da sahasÄ±nda Valencia'ya karÅŸÄ± oynayacak.Â 

La Liga'da yeni tip koronavirÃ¼sden (Kovid-19) dolayÄ± yaklaÅŸÄ±k 3 ay duran maÃ§lar, salgÄ±na karÅŸÄ± alÄ±nan Ã¶nlemlerle ve seyircisiz olarak 11 Haziran'da baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.Â 

Messi'den kariyerindeki 699. golÂ 

Ã–te yandan La Liga'da 21. golÃ¼ atan ve gol krallÄ±ÄŸÄ± yarÄ±ÅŸÄ±nda en yakÄ±n rakibi Karim Benzema'nÄ±n 7 gol Ã¶nÃ¼nde olan Messi, profesyonel kariyerinde 699. kez rakip aÄŸlarÄ± havalandÄ±rdÄ±.Â 

Messi, Barcelona'da 629, Arjantin Milli TakÄ±mÄ±'nda 70 gole imza attÄ±.

Barcelona, Leganesi 2-0 maÄŸlup etti Messi yine yazdÄ±...

Barcelona'nÄ±n Ã–lÃ¼mcÃ¼l Ä°kilisi: Messi ve Suarez

    Trabzon'da final coÅŸkusu
    daha fazla video iÃ§in
    SON DAKÄ°KA
    1. Ahmet AÄŸaoÄŸlu: "Nwakaeme'nin sakatlÄ±ÄŸÄ±nÄ± Cüneyt ÇakÄ±r'a fatura ediyorum"
      Ahmet AÄŸaoÄŸlu: "Nwakaeme'nin sakatlÄ±ÄŸÄ±nÄ± Cüneyt ÇakÄ±r'a fatura ediyorum"
    2. Hüseyin ÇimÅŸir: KazanÄ±lacak çok kupa var
      Hüseyin ÇimÅŸir: KazanÄ±lacak çok kupa var
    3. Tahir KarapÄ±nar: "Deniz Türüç takÄ±m arkadaÅŸlarÄ±ndan özür diledi"
      Tahir KarapÄ±nar: "Deniz Türüç takÄ±m arkadaÅŸlarÄ±ndan özür diledi"
    4. Alexander Sörloth: "Bu maçta gollerimle döndüm"
      Alexander Sörloth: "Bu maçta gollerimle döndüm"
    5. UÄŸurcan ÇakÄ±r: "Fenerbahçe'yi uzun süredir burada yenemiyorduk"
      UÄŸurcan ÇakÄ±r: "Fenerbahçe'yi uzun süredir burada yenemiyorduk"



    Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

    Son dakika | Altay BayÄ±ndÄ±r'dan Abdülkadir Parmak'a tepki

    Son dakika | Altay BayÄ±ndÄ±r'dan AbdÃ¼lkadir Parmak'a tepki

    Ahmet AÄŸaoÄŸlu'ndan oyunculara: Ä°çeri dönün...

    Ahmet AÄŸaoÄŸlu'ndan oyunculara: Ä°Ã§eri dÃ¶nÃ¼n...

    Trabzonspor'un Fenerbahçe maçÄ± sonrasÄ± paylaÅŸÄ±mÄ±

    Trabzonspor'un FenerbahÃ§e maÃ§Ä± sonrasÄ± paylaÅŸÄ±mÄ±

    Werder Bremen - Bayern Münih: 0-1

    Werder Bremen - Bayern MÃ¼nih: 0-1

    SÄ±radaki Haber