Barcelona Napoli: 3-1
Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Barcelona evinde Napoli'yi konuk etti. 1-1'in rövanşında Barcelona sahadan 3-1 galip ayrılarak adını çeyrek finale yazdırdı. Barcelona'nın son 8'deki rakibi Bayern Münih oldu.
Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Barcelona ile Napoli karşı karşıya geldi. İki ekip arasındaki ilk mücadele 1-1 sona ermişti. Camp Nou'da oynanan maçı 3-1 kazanan Barcelona adını çeyrek finale yazdırdı.
Barcelona'nın gollerini 10. dakikada Lenglet, 23. dakikada Messi ve 45+1. dakikada penaltıdan Suarez kaydetti. Napoli'nin tek golünü 45+5. dakikada penaltıdan Insigne attı.
Barcelona'nın çeyrek finaldeki rakibi Bayern Münih oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri
Manchester City - Lyon
Barcelona - Bayern Münih
Leipzig - Atletico Madrid
Atalanta - PSG
İLK 11'LER
Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Pique, Lenglet, Alba; Rakitic, Roberto, De Jong; Suarez, Griezmann, Messi.
Napoli: Ospina; Di Lorenzo, Koulibaly, Manolas, Rui; Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne.
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