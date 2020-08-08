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08.08.2020 - 19:49 |

Barcelona Napoli: 3-1

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Barcelona evinde Napoli'yi konuk etti. 1-1'in rövanşında Barcelona sahadan 3-1 galip ayrılarak adını çeyrek finale yazdırdı. Barcelona'nın son 8'deki rakibi Bayern Münih oldu.

Barcelona Napoli: 3-1
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Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Barcelona ile Napoli karşı karşıya geldi. İki ekip arasındaki ilk mücadele 1-1 sona ermişti. Camp Nou'da oynanan maçı 3-1 kazanan Barcelona adını çeyrek finale yazdırdı.

Barcelona'nın gollerini 10. dakikada Lenglet, 23. dakikada Messi ve 45+1. dakikada penaltıdan Suarez kaydetti. Napoli'nin tek golünü 45+5. dakikada penaltıdan Insigne attı.

Barcelona'nın çeyrek finaldeki rakibi Bayern Münih oldu.

Barcelona Napoli: 3-1


UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri
Manchester City - Lyon
Barcelona - Bayern Münih
Leipzig - Atletico Madrid
Atalanta - PSG

İLK 11'LER

Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Pique, Lenglet, Alba; Rakitic, Roberto, De Jong; Suarez, Griezmann, Messi.

Napoli: Ospina; Di Lorenzo, Koulibaly, Manolas, Rui; Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne.

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