Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerŞampiyonlar Ligi Haberleri Barcelona - Napoli maçı koronavirüs nedeniyle seyircisiz!
10.03.2020 - 12:54 |

Barcelona - Napoli maçı koronavirüs nedeniyle seyircisiz!

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Barcelona ile Napoli arasındaki müsabaka, koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanacak.

Barcelona - Napoli maçı koronavirüs nedeniyle seyircisiz!

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Barcelona ile Napoli arasındaki müsabaka korona virüsü sebebiyle seyircisiz oynanacak.

Korona virüsü, dünya genelinde spor karşılaşmalarını etkilemeye devam ediyor. Bu bağlamda virüs sebebiyle UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ikinci maçında oynanacak Barcelona- Napoli karşılaşmasının seyircisiz yapılacağı duyuruldu. 18 Mart’taki mücadelede Nou Camp tribünleri boş kalacak.

İtalya’da oynanan ilk müsabaka 1-1’lik beraberlikle tamamlanmıştı.

Barcelona - Napoli maçı koronavirüs nedeniyle seyircisiz

    Mario Götze'yi hiç böyle görmediniz! Eşi paylaştı...
    daha fazla video için

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    David Beckham, Manchester City'den David Silva'yı istiyor

    David Beckham, Manchester City'den David Silva'yı istiyor

    Barcelona - Napoli maçı koronavirüs nedeniyle seyircisiz!

    Barcelona - Napoli maçı koronavirüs nedeniyle seyircisiz!

    David Beckham'ın hedefi David Silva

    David Beckham'ın hedefi David Silva

    Metin Öztürk: Galatasaray’ı doğru yönetecek bir model oluşturmalıyız

    Metin Öztürk: Galatasaray’ı doğru yönetecek bir model oluşturmalıyız

    Sıradaki Haber