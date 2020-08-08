Barcelona Napoli maçı ne zaman saat kaçta ? Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Şampiyonlar Ligi'de koronavirüs sonrası 2. gün bu akşam 22:00'de oynanacak 2 maçla başlıyor. Gecenin en dikkat çeken maçı olan Barcelona Napoli mücadelesi ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik. Peki Barcelona Napoli maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?



BARCELONA NAPOLİ MAÇI HANGİ KANALDA?



Şampiyonlar Ligi son 16 turu 2. maçı olan Barcelona Napoli maçı karşılaşması bu akşam saat 22:00'de başlayacak ve mücadele beIN SPORS HD1'den yayınlanacak.



İLK 11'LER



Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Umtiti, Firpo; Busquets, Rakitic, De Jong, Vidal; Griezmann, Messi.



Napoli: Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Demme, Fabián, Zielinski; Callejón, Mertens, Insigne.