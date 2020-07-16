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Haberlerİspanya La Liga Haberleri Barcelona - Osasuna maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da
16.07.2020 - 10:34 |

Barcelona - Osasuna maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Bir kulağı Real Madrid'in Villarreal maçında olacak olan Barcelona, Camp Nou'da Osasuna'yı konuk ederken siz de bu karşılaşmanın heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Üstelik İspanya La Liga'da kesintisiz Canlı İzle keyfi de Misli.com'da!

Barcelona - Osasuna maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da
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Son 3 lig maçında firesi olmayan Barcelona, ondan önceki 2 maçta 4 puan bırakınca liderliği de Real Madrid'e kaptırmıştı. Katalan devi bu akşam kazansa da yetmeyecek, eflatun-beyazlıların puan kaybını bekleyecekler. Uzun süredir sakat olan Ousmane Dembele ile birlikte Antoine Griezmann da bu maçta forma giyemeyecek. Son 4 maçı kaçıran Samuel Umtiti'nin durumu karşılaşma öncesinde netleşecek. Barcelona Başkanı Josep Maria Bartomeu, "TD Quique Setien, gelecek sezon da Barcelona'nın başında kalacak..." açıklamasında bulunsa da şampiyonluğun kaybının resmileşmesi halinde takımda köklü değişiklikler olabilir.

Salgın arasından döndükten sonra çıktığı ilk 3 maçta sadece 1 puan toplayabilen Osasuna, son 6 maça ise 13 puan sığdırmayı başardı. Ocak ayının sonundan beri forma giymeyen golcü Chimy Avila ve 10 gün önceki Getafe maçının 10 dakikası dolmadan kenara gelen Marc Cardona sakat. Son 2 maçta oynamayan hücumun önemli parçalarından Ruben Garcia ve savunmadan Unai Garcia ise şüpheli. TD Jagoba Arrasate, sahaya en iyi kadrolarıyla çıkacaklarını ve Barcelona'yı sonuna kadar zorlayacaklarını açıkladı. 

Barcelona - Osasuna maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Barcelona evinde oynadığı son 6 lig maçının 5'inde gol yemedi.

- Osasuna'nın ligdeki son 5 maçının 4'ü "2-3 GOL" aralığında sonuçlandı.

- İki takımın Camp Nou'da oynadığı son 5 maçta Barcelona, Osasuna'ya tam 31 gol attı!

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu La Liga mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Barcelona kazanır" oldu! %29'luk kesim Real Madrid'in kazanırsa şampiyonluğunu ilan edeceği günde Katalan devinden fire beklemiyor... %14'lük kesim ise "Deplasman 0.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve Osasuna'nın gol atacağını düşünüyor.

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