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HaberlerŞampiyonlar Ligi Haberleri Barcelona - PSG maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da
16.02.2021 - 09:35 |

Barcelona - PSG maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Neymar ve Angel Di Maria gibi önemli isimleri Fransa'da bırakan PSG, Lionel Messi önderliğindeki Barcelona'ya konuk olurken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, Şampiyonlar Ligi keyfi sezon boyunca Misli.com'da!

Barcelona - PSG maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da
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Şampiyonlar Ligi grup maçlarına 5/5 ile giren Barcelona, son hafta Juventus'a Camp Nou'da boyun eğince ikinci sırada yer almıştı. La Liga'da ise 22 hafta sonunda 1 maçı eksik lider Atletico Madrid'in 8 puan gerisinde üçüncü sırada yer alıyorlar. Devler Ligi Son 16 Turu ilk maçında, PSG'ye karşı Philippe Coutinho, Sergi Roberto, Ansu Fati ve Ronald Araujo sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Martin Braithwaite ve Gerard Pique belirsiz. TD Ronald Koeman; "Takımıma, oyuncularıma güveniyorum. İnançlıyız. Son maçlarda performansımızı yukarı çektik. Doğru yoldayız..." açıklamalarında bulundu.

Başakşehir'le aynı Şampiyonlar Ligi grubunda yer alan PSG ise 6 maç sonunda 4 galibiyet ve ikili averajla lider olarak adını Son 16 Turu'na yazdırmıştı. Thomas Tuchel'le başlayan sezon, Mauricio Pochettino ile devam ediyor ve Ligue 1'de 25 maç sonunda Türk yıldızlarımızın sürüklediği Lille'in 1 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyorlar. Takımda Neymar, Angel Di Maria, Bernat ve Dagba sakat. Rafinha ile Verratti deplasman kafilesinde yer aldı ancak durumları maç saati netlik kazanacak. Pochettino; "Eksiklerimiz var ancak İspanya'ya kazanmaya geldik..." dedi.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Barcelona'nın iç sahada oynadığı son 6 resmi maçta "karşılıklı gol" izledik.

- PSG, Mauricio Pochettino ile çıktığı 10 resmi maçın 8'ini kazandı, 6'sında gol yemedi!

- İki takım 2 Nisan 2013'ten günümüze Devler Ligi'nde 8 kez karşılaştı, PSG sadece 2 kez kazanabildi, İspanya'dan 3 defa eli boş döndü!

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Şampiyonlar Ligi karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Barcelona kazanır" oldu! %18'lik kesim Pochettino sonrası kırılması güç görüntüde olan PSG karşısında Katalan devine güveniyor... %14'lük kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve mücadelede en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.

Barcelona - PSG maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

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