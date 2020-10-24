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24.10.2020 - 10:40 |

Barcelona-Real Madrid (El classico) maçı bugün saat kaçta hangi kanalda? İşte Barcelona-Real Madrid maçını canlı izleme seçeneği

Barcelona-Real Madrid maçı için geri sayım sürüyor. La Liga'da bugün El Classico heyecanı yaşanacak. La Liga'ya 2 ile başladıktan sonra Camp Nou'da Sevilla'ya takıldı. Geçtiğimiz hafta sürpriz bir şekikde Getafe'ye mağlup olan Katalan temsilcisi geride kalan 4 haftada 7 puan topladı. Real Madrid ise çıktığı 5 maçta 10 puan topladı. Cadiz'e geçtiğimiz hafta sahasında kaybeden Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde de sahasında Shaktar'a kaybetti. Peki Barcelona-Real Madrid maçı bugün saat kaçta hangi kanalda?

Barcelona-Real Madrid (El classico) maçı bugün saat kaçta hangi kanalda? İşte Barcelona-Real Madrid maçını canlı izleme seçeneği
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Barcelona-Real Madrid maçının başlamasına artık kısa bir süre kaldı. El Classico olarak bilinen ezeli rekabet öncesinde binlerce futrbolsever maçın yayın bilgilerini erken saatlerden itibaren araştırmaya başladı. La Liga'ya 2'de 2 yaparak başlayan Barcelona, Sevilla'ya ile sahasında berabere kaldıktan sonra geçtiğimiz hafta Getafe karşısında sürpriz bir mağlubiye aldı. Şampiyonlar Ligi'nde Ferencvaros karşısında net bir galibiyet alan Katalan temsilcisi bu akşam Camp Nou'da Real Madrid'i konuk edecek.

Konuk ekip Real Madrid ise La Liga'da çıktığı 5 maçta 3 galibiyet 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Real Madrid geçtiğimiz hafta Barnebau'da Cadiz'i konuk ettiği maçta şok bir mağlubiyet aldı. Hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Shaktar Donetsk'i konuk eden Real Madrid sahasında 3-2'lik skorla mağlup oldu

BARCELONA-REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Barcelona-Real Madrid maçı bugün saat 17:00'de başlayacak. Mücadele Misli.com ve D-Smart platformlarından canlı olarak takip edilebilecek.

 

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