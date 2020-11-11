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11.11.2020 - 13:53 |

Son Dakika | Ter Stegen bombası! 80 milyon euroya transfer...

Mali açıdan sorunlar yaşayan Barcelona, başarılı kalecisi Marc-Andre Ter Stegen'i Bayern Münih'e satmayı düşünüyor.

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Yeni bir yapılanmaya giden Barcelona'da birçok futbolcunun geleceği belirsizliğini korurken yeni bir transfer iddiası gündeme geldi.

Todo Fichajes'in haberine göre, ekonomik problemleri çözmeyi hedefleyen Katalan devi, Alman file bekçisi Marc-Andre Ter Stegen'i yüklü bir bonservis bedeliyle satmayı planlıyor.

34 yaşındaki Manuel Neuer'e alternatif arayan Bayern Münih gelecekte kalesini güvenli ellere teslim etmek isterken Barcelona'nın 28 yaşındaki Ter Stegen için 80 milyon euro değer biçtiği öne sürüldü.

2025'e kadar Barcelona ile sözleşmesi bulunan Ter Stegen, 2014 yazında Mönchengladbach'tan 12 milyon euro'ya transfer edilmişti.

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Son Dakika | Ter Stegen bombası 80 milyon euroya transfer...

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