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17.05.2020 - 19:33 |

Barcelona ve Juventus dev takasta anlaştı!

Barcelona, Juventus'un yıldızı Miralem Pjanic transferi konusunda anlaşmaya vardı. Bu transfer karşılığında Barcelona Juve'ye bir miktar para ile Semedo'nun bonservisi verecek.

Barcelona ve Juventus dev takasta anlaştı!
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Barcelona, Miralem Pjanic transferi konusunda Juventus ile anlaşmaya vardığı vurgulandı.

İspanya basınından Sport'un haberine göre; Barcelona, Miralem Pjanic ve Mattia De Sciglio'yu kadrosuna katarken Juventus'a 25 milyon euro ve Nelson Semedo'nun bonservisi verilecek.

Juventus ile 2023'e dek sözleşmesi bulunan Pjanic, bu sezon 32 maçta 3 gol attı ve 4 asist yaptı.

Barcelona ve Juventus dev takasta anlaştı

Barcelona ve Juventus dev takasta anlaştı

 

SSC Napoli 1-1 FC Barcelona Maç Özeti

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