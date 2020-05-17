Barcelona ve Juventus dev takasta anlaştı!

Barcelona, Miralem Pjanic transferi konusunda Juventus ile anlaşmaya vardığı vurgulandı.

İspanya basınından Sport'un haberine göre; Barcelona, Miralem Pjanic ve Mattia De Sciglio'yu kadrosuna katarken Juventus'a 25 milyon euro ve Nelson Semedo'nun bonservisi verilecek.

Juventus ile 2023'e dek sözleşmesi bulunan Pjanic, bu sezon 32 maçta 3 gol attı ve 4 asist yaptı.

SSC Napoli 1-1 FC Barcelona Maç Özeti