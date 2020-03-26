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26.03.2020 - 11:34 |

Barcelona'da corona virüs krizi! %70 indirim...

Corona virÃ¼sÃ¼n etkisi nedeniyle ekonomik anlamda zora giren Barcelona'da futbol takÄ±mÄ±ndan yÃ¼zde 70'e varan maaÅŸ indirimi talep edildi ancak henÃ¼z bir anlaÅŸma gelmedi.Â

Barcelona'da corona virüs krizi! %70 indirim...

Celal Umut Eren - Skorer DÄ±ÅŸ Haberler

DÃ¼nyayÄ± etkisine alan corona virus nedeniyle ekonomik anlamda zorluklar geÃ§iren Barcelona'da Ã¼st dÃ¼zey bir toplantÄ± oldu.

Guardian'Ä±n haberinde; liglerin durmasÄ±, maÃ§ ve yayÄ±n gelirlerinin aksamasÄ± ve virÃ¼s nedeniyle sportif faaliyetlerin askÄ±ya alÄ±nmasÄ± maddi aÃ§Ä±dan darboÄŸaz getirdi.

Buna gÃ¶re Barcelona yÃ¶netimi oyunculardan ÅŸu an iÃ§in yÃ¼zde 70'lik maaÅŸ kesintisi talep etti. Her oyuncuda aynÄ± oranla olmamak kaydÄ±yla yÃ¼zde 70'e kadar gidecek maaÅŸ indirimlerinin olmasÄ± amaÃ§lanÄ±yor.

Ancak ÅŸu ana kadar takÄ±mla ortak noktada buluÅŸulamadÄ±. HenÃ¼z bir anlaÅŸma saÄŸladÄ±. Katalan basÄ±ndaki iddialarda da Messi ve birkaÃ§ kiÅŸinin bu duruma Ä±lÄ±mlÄ± yaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ± ancak takÄ±mÄ±n bÃ¼yÃ¼k Ã§oÄŸunluÄŸunun bÃ¶yle bir zorunluluÄŸa soÄŸuk baktÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.Â 

Barcelonada corona virÃ¼s krizi %70 indirim...

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