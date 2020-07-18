Barcelona'da dev kriz! Setien’den Messi'ye cevap...

Şampiyonluğu ezeli rakibi Real Madrid’e kaptıran Barcelona’da hayal kırıklığı yaşanıyor. 10 kişi kalmış Osasuna’ya evinde 2-1 kaybederek lige havlu atan Barcelona’da önce Lionel Messi tepki gösterdi ardından teknik direktör Quique Setien konuştu. Messi, kulüpte değişim olmasını belirterek, “Biz hiçbir bahane aramamalıyız. Kulüpteki herkes için geçerli; kendimizi eleştirmeliyiz. Biz Barcelona’yız ve ne olursa olsun her maçı kazanmak zorundayız. Artık bir şeyler değişmeli burada” dedi.

Barcelona’nın hocası Setien’den cevap gecikmeyerek, “Messi’nin söylediklerine katılıyorum. Önce, herkes kendine baksın. 10 tane korner kullanmışız; 1 tanesinde golü bulsak kaybetmezdik. Geliştirmemiz gereken çok nokta var” yorumunu yaptı.

Messi ''Düzensiz bir takımdık!''