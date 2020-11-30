Barcelona'da 2003-2010 tarihleri arasÄ±nda kulÃ¼p baÅŸkanÄ± olan Joan Laporta, 24 Ocak'ta yapÄ±lacak baÅŸkanlÄ±k seÃ§iminde aday olacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Laporta, Barcelona kulÃ¼p bakanlÄ±ÄŸÄ± adaylÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda resmen duyurdu. Laporta'nÄ±n konuÅŸmasÄ±nda Ã¶ne Ã§Ä±kan konular Lionel Messi ve teknik direktÃ¶r Ronald Koeman ile ilgili sÃ¶zleri oldu.Â

Normal ÅŸartlarda sezon sonunda Barcelona ile sÃ¶zleÅŸmesi sona erecek Arjantinli futbolcu Messi'nin takÄ±mda kalmasÄ± iÃ§in "halen zaman olduÄŸunu" sÃ¶yleyen Laporta, "Hayatta her ÅŸey olur. DiÄŸer kulÃ¼plerden teklif alacaÄŸÄ± kesin ama hep bÃ¶yle teklifler aldÄ±. 2006'da Moratti (Ä°nter baÅŸkanÄ±) 250 milyon avro Ã¶nerdi ama hayÄ±r dedi. O zaman Messi ve ailesinin BarÃ§a'ya olan hayranlÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rdÃ¼m. 2006'da Messi'nin babasÄ± bana, bir baba olarak bu durumda ne yapacaÄŸÄ±nÄ± sordu. Bende kalmasÄ±nÄ±n en iyisi olacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledim." ÅŸeklinde konuÅŸtu.Â

Messi'nin "son dÃ¶nemlerde kulÃ¼p yÃ¶netiminden gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ muameleden bÃ¼yÃ¼k hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±na uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ±" Ã¶ne sÃ¼ren Laporta, "Israr ediyorum, Messi BarÃ§a'yÄ± seviyor ve BarÃ§a'ya bir fÄ±rsat daha vereceÄŸinden eminim. Birbirimize duyduÄŸumuz saygÄ± ve sevgiden, BarÃ§a ve kendisi iÃ§in karar vermesine ve en iyisini yapmasÄ±na yardÄ±mcÄ± olmak iÃ§in uygun olduÄŸunda onunla konuÅŸma yeteneÄŸimi kendimde gÃ¶rÃ¼yorum." dedi.Â

DiÄŸer yandan baÅŸkan olmasÄ± halinde eski futbolcu Xavi Hernandez'i teknik direktÃ¶r olarak getireceÄŸi iddialarÄ±na da cevap veren Laporta, "Xavi ile iyi iliÅŸkim var ama onunla sportif projeler hakkÄ±nda konuÅŸmadÄ±m. GeleceÄŸin neler getireceÄŸini gÃ¶receÄŸiz." deÄŸerlendirmesini yaptÄ±.

Barcelona'da baÅŸkanlÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nemde futbolcu olarak Xavi ile yakÄ±n iliÅŸkisi olduÄŸunu kaydeden Laporta, "Barcelona'da referans olan bir futbolcu. Bana Ã§ok saygÄ± duyan biri. Xavi'nin futbol bilgisi Ã§ok fazla. HayatÄ±nÄ± futbola adadÄ±, bundan sonrasÄ± da Ã¶yle olacak. Barcelona'daki dilekleri eminim gerÃ§ekleÅŸecektir." aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu.

Laporta, Barcelona'da bu sezon baÅŸÄ±nda gÃ¶reve getirilen teknik direktÃ¶r Ronald Koeman'Ä±n "projelerini gerÃ§ekleÅŸtirmek iÃ§in kendisine zaman verilmesi gerektiÄŸini" vurgulayarak, "Ronald, BarÃ§a'nÄ±n bÃ¼yÃ¼k isimlerinden biri. KulÃ¼bÃ¼ seviyor ve kendini gÃ¶stermesi iÃ§in gerekli zamana sahip olacaktÄ±r." ifadesini kullandÄ±.Â

Barcelona'da muhalif kulÃ¼p Ã¼yelerinin topladÄ±ÄŸÄ± imzalar sonrasÄ±nda ekim ayÄ±nda baÅŸkan Josep Maria Bartomeu ve yÃ¶netim kurulu istifa etmiÅŸ, Carles Tusquets de geÃ§ici olarak kulÃ¼p baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na getirilmiÅŸti.

Kovid-19 salgÄ±nÄ±nÄ±n etkisiyle gelirlerinde bÃ¼yÃ¼k dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ olan ve ekonomik sorunlar yaÅŸayan Barcelona'da 24 Ocak'ta gerÃ§ekleÅŸecek kulÃ¼p baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imi Ã¶ncesinde 9 aday isim arasÄ±ndan Laporta ve Victor Font favori olarak gÃ¶steriliyor.Â

Avukat olan 58 yaÅŸÄ±ndaki Laporta, 2003-2010 arasÄ±nda Barcelona'da kulÃ¼p baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±ktan sonra siyasete atÄ±lmÄ±ÅŸ ilk Katalonya yerel parlamentosunda milletvekilliÄŸi (2010-2012)ardÄ±ndan Barcelona belediyesinde meclis Ã¼yeliÄŸi (2011-2015) gÃ¶revlerinde bulunmuÅŸtu.Â

Medya patronluÄŸu yapan 48 yaÅŸÄ±ndaki Victor Font diÄŸer gÃ¼Ã§lÃ¼ adaylar arasÄ±nda yer alÄ±yor. Åžimdiye kadar yapÄ±lan aÃ§Ä±klamalarda Font da Messi'nin kalmasÄ± iÃ§in her ÅŸeyi yapacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylemiÅŸti.