Barcelona'da Joan Laporta'nın ilk hedefi Hector Bellerin

Katalan devi Barcelona'da eski başkanlardan Joan Laporta, yeniden başkan seçilmek adına yarış veriyor. Mirror'a göre bu noktada vaatlerini sunan Laporta'nın transfer çalışmaları başlamış durumda. Transferde ilk hedef olarak Arsenal'den Hector Bellerin gösteriliyor.

Barcelona'nın eski başkanlarından Laporta, yeniden başkan olarak kulübe dönmeye hazırlanırken 2011'de Barcelona altyapısından Arsenal'e transfer olan Hector Bellerin'i de takıma geri getirmek istiyor.

Laporta'nın Bellerin'i yeniden Barcelona'ya getirmek için Arsenal'e 22 milyon Pound'luk bir teklif vereceği belirtiliyor.