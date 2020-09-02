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02.09.2020 - 07:00 |

Barcelona'da kriz büyüyor! Messi lisans için FIFA’da...

Barcelona'dan ayrılmak isteyen Lionel Messi, bu konuda yeni bir adım attı ve FIFA'ya başvurdu.

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Barcelona’dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Lionel Messi, bu konuda yeni bir adım attı ve geçici transfer izni için FIFA’ya başvurdu. Transferi için bonservis ödenmesi gerekip gerektirmediğinden bağımsız olarak FIFA’nın gerekli belgeyi verebileceği, anlaşmazlığın çözümlenmesinin ayrıca bir hukuki süreçle bakılabileceği belirtildi. Bu arada İspanya’nın Sevilla Kulübü, 2014’de Barcelona’ya verdiği Hırvat futbolcu Ivan Rakitic’i 6 yıl aradan sonra tekrar kadrosuna kattığını duyurdu.

Barcelonada kriz büyüyor Messi lisans için FIFA’da...

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