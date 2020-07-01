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01.07.2020 - 23:22 | |   İSTANBUL (AA) -

Barcelona'da Pesic dönemi sona erdi

İspanya 1. Basketbol Ligi (ACB) takımlarından Barcelona, başantrenör Svetislav Pesic ile yollarını ayırdı.

Barcelona'da Pesic dönemi sona erdi
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İspanyol temsilcisinden yapılan açıklamada, Şubat 2018'den bu yana takımı çalıştıran 70 yaşındaki Sırp başantrenörün sözleşmesinin, karşılıklı anlaşmayla feshedildiği duyuruldu.

Barcelona, dün oynanan final maçında Baskonia'ya 69-67 yenilerek 2019-2020 sezonu şampiyonluğunu rakibine kaptırmıştı.

2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Pesic, Barcelona'daki ikinci döneminde, 2018 ve 2019 yıllarında Kral Kupası'nı kazanmıştı.

Barcelonada Pesic dönemi sona erdi

 

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