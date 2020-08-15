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15.08.2020 - 03:22 |

Barcelona'da Quique Setien'in görevine son verildi!

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Bayern Münih'e 8-2 yenilen ve tarihi bir hezimete uğrayan Barcelona'da fatura teknik direktör Quique Setien'in görevine son verildiği öne sürüldü.

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Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde Bayern Münih ile karşılaşan Barcelona, tarihi bir mağlubiyet aldı. Bayern Münih tarafından büyük bir hezimete uğrayan Barcelona, sahadan 8-2'lik mağlubiyetle ayrıldı. 74 yıl sonra gelen en farklı mağlubiyet sonrası Katalan ekibi, faturayı teknik direktör Quique Setien'e kesti.

SKY Sports'un son dakika haberine göre Barcelona, bir süredir koltuğu sallantıda olan Setien'in görevine farklı mağlubiyet sonrasında son verme kararı aldı. 61 yaşındaki çalıştırıcı gelecek sezon Katalan ekibinin başında olmayacak.

Barcelonada Quique Setienin görevine son verildi

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Barcelonada Quique Setienin görevine son verildi

 

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