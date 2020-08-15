Barcelona'da Quique Setien'in görevine son verildi!

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde Bayern Münih ile karşılaşan Barcelona, tarihi bir mağlubiyet aldı. Bayern Münih tarafından büyük bir hezimete uğrayan Barcelona, sahadan 8-2'lik mağlubiyetle ayrıldı. 74 yıl sonra gelen en farklı mağlubiyet sonrası Katalan ekibi, faturayı teknik direktör Quique Setien'e kesti.

SKY Sports'un son dakika haberine göre Barcelona, bir süredir koltuğu sallantıda olan Setien'in görevine farklı mağlubiyet sonrasında son verme kararı aldı. 61 yaşındaki çalıştırıcı gelecek sezon Katalan ekibinin başında olmayacak.