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14.08.2020 - 20:32 | | AA

Barcelona'da Samuel Umtiti'nin koronavirüs testi pozitif çıktı!

Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile karşılaşacak Barcelona, Samuel Umtiti'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

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İspanya Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Barcelona, Samuel Umtiti'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını bildirdi. 

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, dün yapılan testlerin ardından 26 yaşındaki Fransız futbolcunun testinin pozitif sonuçlandığı kaydedildi. 

Durumun spor ve sağlık otoriteleriyle paylaşıldığının belirtildiği açıklamada, futbolcunun durumunun iyi olduğu ve evinde karantinada bulunduğu aktarıldı.

Barcelonada Samuel Umtitinin koronavirüs testi pozitif çıktı

Barcelonada Samuel Umtitinin koronavirüs testi pozitif çıktı

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