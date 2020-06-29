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29.06.2020 - 21:42 |

Barcelona'da Setien ile futbolcular arasında kriz!

İspanya La Liga'nın son hafta maçında Celta Vigo ile 2-2 berabere kalan ve liderliği Real Madrid'e kaptıran Barcelona'da kriz yaşanıyor. Son antrenmanda teknik direktör Setien ile futbolcular arasında soğuk rüzgarlar esti.

Barcelona'da Setien ile futbolcular arasında kriz!
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La Liga'da son maçta deplasmanda Celta Vigo ile 2-2 berabere kalan Katalan ekibinin son antrenmanında teknik direktör Setien ile futbolcular arasında soğuk rüzgarlar esti.

As Radio'nun haberine göre, Barcelona futbolcuları bir süredir Setien'in antrenman metotlarından memnun değil ve Celta Vigo beraberliği sonrasında son antrenmanda Setien'in yardımcısıyla da kriz yaşandı.
Setien'in antrenmanlarından memnun olmayan futbolcuların bu şekilde şampiyon olmalarının mümkün olmadığı fikrini savunduğu iddia edildi. Bazı futbolcuların bu sebeple Setien'in yardımcısı Sarabia'nın talimatlarına aldırış etmedikleri öne sürüldü.

Barcelona eğer sezonu şampiyon tamamlayamazsa sezon sonunda teknik direktör Setien ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Barcelonada Setien ile futbolcular arasında kriz

 

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