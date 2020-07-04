Barcelona'da tarihi ayrılık kapıda! Messi kontratın bitiminde...

ONUR DİNÇER

Arjantinli oyuncunun sıkıntılarının büyümesinin ardından, sözleşme yenileme görüşmelerini de durdurduğu ortaya çıktı. Futbolculuğunda formasını giydiği tek takım olan Barça ile ismi özdeşleşen Lionel Messi’nin, mevcut kontratın bitiminde başka bir takıma gideceği bildirildi.

Barcelona’nın LaLiga’da üst üste iki maçta puan kaybederek liderliği Real Madrid’e kaptırması ve puan farkının dörde kadar çıkması, takım içindeki sorunların da gün ışığına çıkmasına neden oldu. Celta Vigo ve Atletico Madrid maçlarındaki kayıplarla birlikte alınan yara, geriye düşülen yarışta şampiyonluk şansının azalmasına ve morallerin bozulmasına neden oldu.

Katalan ekibinin antrenmanlarında son günlerde soğuk rüzgarlar esiyor. Futbolcular ve teknik ekibin yüzlerinden de okunan motivasyon kaybı objektiflere yansırken, kritik son beş maç öncesinde bu karşılaşmalara yönelik endişelerin de tavan yapmasına neden oldu. Kulüp içersindeki çekişmelerin birer birer açığa çıkmasını beraberinde getiren sürecin, takımın yıldızı Lionel Messi’nin ayrılığına kadar varacak bir süreci de başlatabileceği dillendirilmeye başladı.







Arjantinli futbolcunun Barcelona’dan ayrılmak istediği bildirildi. Cadena Ser’e göre kulüple sözleşmesi 2021 yılında sona erecek Messi, mukavelesini uzatmak yerine bu sürenin sonunda yolları ayırmayı kafasına koydu. Yıldız futbolcunun bugüne kadar her sözleşme bitiminde sorunsuzca masaya oturup yeni anlaşmalar yaptığı kulübüyle bu kez, bitecek olan sözleşmesini uzatacak görüşmeleri durdurduğu ve gelecek yaz takımdan ayrılacağı belirtildi.



Cristiano Ronaldo’nun Real Madrid ile ayrılığının ardından iki ezeli rakip arasındaki mücadelenin heyecanının azaldığı yorumları yapılırken, Lionel Messi’nin ayrılmasının ardından ise El Clasico artık Arjantinli futbolcunun da olmadığı yıllardır alışık olunmayan bir eksikliğe bürünecek. 20 yıldır bünyesinde bulunduğu Barça, formasını giydiği tek takım olan Messi’nin ismi Paris Saint Germain, Manchester City ve Inter gibi takımlarla birlikte anılmıştı.

Özel maddeli bir sözleşme

Lionel Messi’nin kulüple olan sözleşmesi özel şartlarıyla dikkat çekiyor. Yıldız ismin kontratını her yıl gözden geçirerek tamam veya devam deme hakkını kendisine sağlıyor. Sözleşmedeki bir madde nedeniyle Messi’nin 10 Haziran’da Barcelona ile yollarını ayırma imkanı vardı. Ancak bu opsiyonu kullanmayınca mukavele otomatik olarak 2021’e uzadı. Kulübün, 30 milyon euro yıllık maaş alan Lionel Messi’ye 2023 kadar geçerli olacak ve benzer koşullar taşıyan yeni sözleşme teklif ettiği belirtiliyor.

Önce basket şimdi futbol

Barcelona Kulübü son 1 haftada yaşadığı gelişmelerle kabus gibi bir periyodun içersine girdi. Basketbolda şampiyonluğu Baskonia’ya bırakan Katalan ekibi, başarısızlığın faturasını çıkardığı coach Pesic ile yollarını ayırdı. Futbol takımı da yavaş yavaş şampiyonluktan uzaklaşırken, bir de üzerine Messi’nin takımdan ayrılacağı iddiaları geldi. Pandemi sürecinde ekonomik açıdan zarar gören kulüp, geri dönüşte de sportif darbeler yedi.

Adım adım yaşanan süreç

- Arjantinli futbolcu aylar önce, mevcut kadroyla Şampiyonlar Ligi’nde başarıya ulaşılamayacağı uyarısını yaptı ancak güçlü transferler yapılması çağrısına yanıt alamadı.

-Eski Barcelonalı Neymar’ın yeniden takıma kazandırılmasını özellikle istedi. Ancak Brezilyalı futbolcunun Katalan ekibine transferi bir türlü gerçekleştirilemedi.

-Barcelona sportif direktörü Eric Abidal ile yıldızı bir türlü barışmadı. Fransız idareciyi kulüpte istemiyor olmasına karşın, yönetimin Abidal’in arkasında durması kızdırdı.

-Korona krizi sürecinde başkan Bartomeu ile sorunlar yaşadı. Ücret indiriminde yönetimi açıkça eleştirdi, kendisi ve takım arkadaşlarının günah keçisi yapıldığını düşündü.

-Teknik ekibin tutumu canını sıktı. Celta maçındaki su molası sırasında antrenörün futbolculara yaptığı konuşmayı dinlemedi, halkadan çıkarak umursamazca davrandı.

- Takımın ilk 11’ini kendisinin oluşturduğuna yönelik haberlerden rahatsız oldu. Alınan son kötü sonuçların sorumlusu olarak da kendisinin gösterilmesi bardağı taşırdı.