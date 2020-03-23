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23.03.2020 - 16:18 |

Barcelona'dan Alex Telles için 40 milyon euro!

Barcelona'nın transfer çalışmaları kapsamında Alex Telles'i kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

Barcelona'dan Alex Telles için 40 milyon euro!

Barcelona'da sezon sonu için transfer planlamasının başladığı belirtildi. Katalanların özellikle sol kanat için takviye yapmak istediği ve bunun için belirlediği adaylardan birinin Alex Telles olduğu iddia edildi. Porto ile sözleşme yenilemek istemeyen futbolcunun serbest kalma bedelinin 40 milyon euro olduğu vurgulandı.

İspanyol basınından Sport'un haberine göre Barcelona, Alex Telles'i kadrosuna katmak istiyor. Porto ile bu sezon başarılı bir performans sergileyen futbolcunun Barcelona'nın aradığı tarzda bir oyuncu olduğu vurgulandı. Porto ile sözleşme yenilemeye yanaşmayan Brezilyalı futbolcunun, sözleşmesinde yer alan 40 milyon euroluk serbest kalma bedeli karşılığında Barcelona'nın yolunu tutabileceği kaydedildi.

GALATASARAY DA KAZANACAK

Eğer bu transfer gerçekleşirse Galaatsaray ile Porto arasındaki sözleşme gereği sarı kırmızılılar satış karının yüzde 10'unu alacak. Alex Telles'i 6,5 milyon euroya satan Galatasaray, Barcelona'ya transferin 40 milyon euroya gerçekleşmesi halinde 33.5 milyon euronun yüzde 10'u olan 3.35 milyon euroyu kasasına koyacak.

Porto ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Alex Telles, bu sezon toplamda 40 resmi maçta forma giydi ve 10 gol, 9 asistlik performansla dikkatleri üzerine çekti.

Barcelonadan Alex Telles için 40 milyon euro

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