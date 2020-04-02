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02.04.2020 - 09:48 |

Barcelona'dan dev hamle! Neymar için takas teklifi...

Bu sezonun belirsizliği devam ederken gelecek sezona bomba bir giriş yapmak isteyen La Liga devi Barcelona harekete geçti.

Barcelona'dan dev hamle! Neymar için takas teklifi...

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Greizmann'dan istediği katkıyı bir türlü alamayan Katalan ekibi gözünü eski yıldızına dikti. PSG'ye 222 milyon euroya sattığı Neymar'ı geri getirmek isteyen Barcelona girişimlere başladı.

PSG'nin yaklaşık 150 milyon euro fiyat biçtiği Neymar için Barcelona, Greizzman'ı takas için önerecek. Piyasa değeri yaklaşık 100 milyon euro olan Griezzman'ın üzerine para da teklif edecek Katalanlar bu yaz transferi bitirme niyetinde...

Fakat halihazırda Barcelona'da corona virüs nedeniyle yapılan %70'lik maaş indiriminin gelecek sezon devam etme ihtimali Neymar'ı ikna yolunda büyük bir handikap olarak gözüküyor.

Barcelonadan dev hamle Neymar için takas teklifi...

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