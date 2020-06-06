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06.06.2020 - 07:00 |

Barcelona'dan devrim gibi adım!

Barcelona yeni bir televizyon formatıyla dikkat çekti. BarçaTV+ adı verilen yeni kanalın formatı tıpkı Netflix gibi olacak

Barcelona'dan devrim gibi adım!
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CELAL UMUT EREN

Barcelona’ya yönelik Dünyanın en popüler film, dizi ve belgesel platformu Netflix, Barcelona’ya ilham verdi. Katalan devi yeni bir televizyon formatıyla dikkat çekti. BarçaTV+ adı verilen yeni kanalın formatı tıpkı Netflix gibi olacak. Eski ve yeni futbolcuların hayat hikayeleri dizi ile belgesel formatında olacak. Tüm branşlardan seriler yer alacak. Basın toplantıları, imza törenleri ve canlı yayınlar; perde arkalarıyla ekrana gelecek. 3 binden fazla video Youtube üzerinden ‘Premium’ üyeler için başlayacak yayınlar tanıtıldı.

Barcelonadan devrim gibi adım

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