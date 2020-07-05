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05.07.2020 - 13:15 |

Barcelona'dan Jan Vesely atağı!

Fenerbahçe Beko'da Zeljko Obradovic'in bir yıl takım çalıştırmama kararının ardından büyük değişimler yaşanmaya devam ediyor. Ayrılıklar rüzgarının Datome ile başladığı Sarı Lacivertliler'de Jan Vesely için flaş bir ddia ortaya atıldı. Barcelona'nın yeni Başantrenörü Jasikevicius, transfer için yıldız oyuncuyu gündemine aldığı ortaya çıktı.

Barcelona'dan Jan Vesely atağı!
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Barcelona Basketbol Takımı'nın başantrenörü olan Jasikevicius Ante Tomic'in yerini Fenerbahçe'nin yıldızı Jan Vesely ile doldurmak istiyor. El Mundo Deportivo'dan Jose Huguet'in haberine göre; Katalan ekibi, Fenerbahçe'den Jan Vesely ile ilgileniyor. Fenerbahçe ile yüksek bir kontratı olmasına rağmen Barcelona, Sarı Lacivertlilerin yaşadığı ekonomik sorunlar nedeniyle transferi gerçekleştirebileceğini düşünüyor.

Barcelonadan Jan Vesely atağı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçen günlerde Habertürk'te oyuncuların durumları ile ilgili, "Kim bilir?" ifadesini kullanmıştı.

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