Barcelona'dan Jan Vesely atağı!

Barcelona Basketbol Takımı'nın başantrenörü olan Jasikevicius Ante Tomic'in yerini Fenerbahçe'nin yıldızı Jan Vesely ile doldurmak istiyor. El Mundo Deportivo'dan Jose Huguet'in haberine göre; Katalan ekibi, Fenerbahçe'den Jan Vesely ile ilgileniyor. Fenerbahçe ile yüksek bir kontratı olmasına rağmen Barcelona, Sarı Lacivertlilerin yaşadığı ekonomik sorunlar nedeniyle transferi gerçekleştirebileceğini düşünüyor.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçen günlerde Habertürk'te oyuncuların durumları ile ilgili, "Kim bilir?" ifadesini kullanmıştı.

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