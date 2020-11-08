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Haberlerİspanya La Liga Haberleri Barcelona'nın genç yıldızı Ansu Fati dizinden ameliyat edilecek
08.11.2020 - 21:59 | | AA

Barcelona'nın genç yıldızı Ansu Fati dizinden ameliyat edilecek

Barcelona'nın genç yıldızı Ansu Fati'nin sol dizinde tespit edilen menisküs yırtığı nedeniyle yarın ameliyat edileceği bildirildi.

Barcelona'nın genç yıldızı Ansu Fati dizinden ameliyat edilecek
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Barcelona Kulübünden yapılan açıklamada, ligde dün oynanan Real Betis maçında sakatlanan Ansu Fati'nin sol dizindeki menisküs yırtığı nedeniyle yarın ameliyat edileceği belirtildi.

İspanyol basını, Fati'nin en az 3 ay sahalardan uzak kalmasının beklendiğini yazdı.

İspanya Milli Takımı'nda da forma giyen Barcelona'nın 18 yaşındaki forveti Fati, ligde bu sezon 7 maçta attığı 4 golle takımının en golcü ismi olarak ilk sırada bulunuyor.

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Barcelonanın genç yıldızı Ansu Fati dizinden ameliyat edilecek

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