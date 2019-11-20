20.11.2019 - 08:06 | | FANATİK
Barış Alıcı kayboldu!
Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon Barış’ı Altınordu’dan büyük umutlarla almıştı. Genç kanat oyuncusu, yeni takımına güzel bir başlangıç yapsa da devamını getiremedi.
Geçen sezonun ikinci yarısında Yeni Malatya’ya kiralanan 22 yaşındaki futbolcu, bu sezon ise Rizespor’un yolunu tuttu.
Ancak Barış burada da bekleneni veremedi. Genç futbolcu, ligde 5 maçta sadece 104 dakika süre aldı ve hiç skor katkısı yapamadı. Barış Alıcı, kupada bölgesel amatör takımı Çankırı karşısında 2 gol, 1 asistle oynadı.