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20.11.2019 - 08:06 | | FANATİK

Barış Alıcı kayboldu!

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon Barış’ı Altınordu’dan büyük umutlarla almıştı. Genç kanat oyuncusu, yeni takımına güzel bir başlangıç yapsa da devamını getiremedi.

Barış Alıcı kayboldu!
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Geçen sezonun ikinci yarısında Yeni Malatya’ya kiralanan 22 yaşındaki futbolcu, bu sezon ise Rizespor’un yolunu tuttu.

Ancak Barış burada da bekleneni veremedi. Genç futbolcu, ligde 5 maçta sadece 104 dakika süre aldı ve hiç skor katkısı yapamadı. Barış Alıcı, kupada bölgesel amatör takımı Çankırı karşısında 2 gol, 1 asistle oynadı.

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