Ã‡aykur Rizespor'un orta saha oyuncusu BarÄ±ÅŸ AlÄ±cÄ±, SÃ¼per Lig'in 7. haftasÄ±nda 6 Ekim Pazar gÃ¼nÃ¼ Trabzonspor'u konuk edecekleri maÃ§la ilgili, "Karadeniz derbisini kazanmak istiyoruz. Ä°nÅŸallah bu maÃ§ta Ã¼Ã§ puanÄ± biz alÄ±rÄ±z." dedi.Â

Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki antrenman Ã¶ncesi basÄ±n mensuplarÄ±na aÃ§Ä±klamalarda bulunan BarÄ±ÅŸ AlÄ±cÄ±, sezona iyi baÅŸladÄ±klarÄ±nÄ± ancak ardÄ±ndan bir dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± dile getirdi.Â

Kendilerine yÃ¶nelik beklentiye dikkati Ã§eken BarÄ±ÅŸ, "Biz futbolcular olarak bu beklentiyi karÅŸÄ±lamak zorundayÄ±z. Ä°yi bir baÅŸlangÄ±Ã§tan sonra bÃ¶yle kazalar olabiliyor. SonuÃ§ta bu futbol. Biz yine Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yoruz." diye konuÅŸtu.Â

BarÄ±ÅŸ, hafta sonu Trabzonspor'u konuk edeceklerini hatÄ±rlatarak, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:Â

"Bu maÃ§Ä±n Ã¶nemini biliyoruz. Psikolojik ve fiziksel olarak hazÄ±r ÅŸekilde maÃ§a Ã§Ä±kacaÄŸÄ±z. Trabzonspor karÅŸÄ±laÅŸmasÄ± Rize iÃ§in ayrÄ± bir Ã¶nem taÅŸÄ±yor. Kendi sahamÄ±zda oynayacaÄŸÄ±z. TaraftarlarÄ±mÄ±zÄ±n desteÄŸini sonuna kadar hissedeceÄŸimizi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Kendi sahamÄ±zda yenildiÄŸimiz maÃ§ta bile inanÄ±lmaz destek verdiler. Karadeniz derbisini kazanmak istiyoruz. Ä°nÅŸallah bu maÃ§ta Ã¼Ã§ puanÄ± biz alÄ±rÄ±z."Â

Kendi performansÄ±nÄ± da deÄŸerlendiren BarÄ±ÅŸ AlÄ±cÄ±, "Herkes oynamak ister ancak sadece 11 kiÅŸi sahada yer alabiliyor. Ã‡alÄ±ÅŸmalarÄ±ma devam ediyorum. HiÃ§bir zaman o coÅŸku ve isteÄŸi kaybetmedim. Bunu kaybederseniz olmaz. Daha fazla Ã§alÄ±ÅŸarak ilerleyen zamanlarda ilk 11'e girebileceÄŸimi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. TakÄ±ma daha fazla katkÄ± vermek istiyorum. TakÄ±m olarak ivmeyi yakaladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z zaman, her ÅŸey daha gÃ¼zel olacaktÄ±r." ifadelerini kullandÄ±.