Barış Alper Yılmaz: "Bir futbolcu için Avrupa en büyük hayaldir"

Ümit Milli Futbol Takımı'nın Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'ndeki antrenmanı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Barış Alper Yılmaz, Avrupa'da forma giymenin hedefleri arasından olduğunu belirterek, "Her insanın hedefi olduğu gibi en iyi takımlarda oynamak da bir hedef. Bir futbolcu için Avrupa neden olmasın, bu performansa bağlı. Bir futbolcu için Avrupa en büyük hayaldir." diye konuştu.

TFF 1. Lig ekibi Ankara Keçiörengücü forması giyen Barış Alper, "Genç futbolcu kardeşlerimin Avrupa'da çok iyi işler çıkaracağını biliyorum. Çok iyi genç arkadaşlarım var, onlara başarılar diliyorum. Hayallerim ve hedeflerim var. Kulübüme en iyi şekilde hizmet etmek istiyorum. Ben hedeflerime tek tek bakıyorum. Şu an kulübümde bir şeyler başaracağıma inanıyorum. Sonrası nasip." ifadelerini kullandı.

Kamptaki oyuncuların birbirine alıştığını aktaran 20 yaşındaki futbolcu, "Yeni geldik ve iyi bir ekibiz. İyi bir antrenman süreci geçirerek orada iyi işler başaracağımızı düşünüyorum. Denk bir gruba düştük iyi işler yapacağımızı düşünüyoruz. Gruptan çıkarak en iyi yere gitmeyi planlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri I Grubu'nda mücadele edecek Ümit Milli Futbol Takımı oyuncusu Erkan Eyibil, milli takım tercihini ana vatan Türkiye'den yana kullandığı için mutlu olduğunu söyledi.

Ümit Milli Takım'ın genç oyuncusu Erkan Eyibil, antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Grupta yer alan rakipler arasında en iyi takımın Belçika olduğunu söyleyen 19 yaşındaki futbolcu, "Denk bir gruptayız. Şansımız var. Geçmemiz gereken bir grup. Danimarka ve Belçika var. Belçika çok iyi top oynuyor. Onlara karşı dikkatli olmalıyız. Her maç dikkatli olmalıyız. Belçika, Danimarka'dan daha iyi. Gruptaki en iyi takım Belçika." diye konuştu.

Gelecek yıl Eintracht Frankfurt'ta forma giyecek Bursasporlu Ali Akman'ın transferini değerlendiren Erkan, "Almanya sert ülke, zor olacak. Ali Akman'ı burada gördüm, iyi oyuncu. İnşallah en iyisi ve hayırlısı olur." ifadelerini kullandı.

"İnşallah hayırlısıyla A Milli Takım'a çıkarım''

Hollanda ekibi Go Ahead Eagles'ta kiralık oynayan Almanya doğumlu futbolcu, milli takım tercihi için, "Annem ve babam Türkiye'de doğdu. Evde hep Türkçe konuştuk. Her zaman Türkiye'yi istiyordum. Türkiye'yi seçtim, Türkiye benim ülkem. İnşallah hayırlısıyla A Milli Takım'a çıkarım." dedi.

Ümit Milli Futbol Takımı'nın hazırlıklarını da değerlendiren Erkan Eyibil, "Yeni bir jenerasyonumuz var. Herkesin birbirini tanıması için burada buluştuk. Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyoruz. Gelecek ay bir kamp daha var." değerlendirmesinde bulundu.