Barış da tamam

Sarı-lacivertli kulüp, 21 yaşındaki orta saha oyuncusu İsmail Yüksek’in ardından 18 yaşındaki Barış Sungur’u da kadrosuna kattı. Bucaspor ile yapılan son görüşmenin ardından 17 yaşındaki futbolcu için prensip anlaşmasına varıldı. İleri uçta görev yapan yetenekli futbolcu için 350 bin lira bonservis bedeli ödeneceği öğrenildi.

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