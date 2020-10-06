Barış Hersek, Fethiye Belediyespor'da

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, 32 yaşındaki Barış Hersek'i kadrosuna dahil etti.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, uzun forvet oyuncusu Barış Hersek ile sezon sonuna kadar anlaşma imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Aramıza hoş geldin Barış Hersek. Lacivert-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.