Barış Özbek kimdir, kaç yaşında? Survivor Ünlüler takımı kadrosunda yer alan Barış Özbek biyografisi...

Barış Özbek kimdir sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Survivor 2021 kadrosunda yarışacak olan isimlerden biri de Barış Özbek olacak. Survivor 2021 Ünlüler takımı kadrosunda yer alan Barış Özbek futbolcu kimliği ile biliniyor. 2007 yılında Galatasaray'a imza atan Barış Özbek bu sene Survivor'da en renkli isimler arasında yer alacak

BARIŞ ÖZBEK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

14 Eylül 1986'da Almanya'da dünyaya gelen Barış Özbek futbola BG Schwerin altyapısında başladı. 2003-04 yılında Tus Hordel'de forma giydikten sonra 2005 yılında Rot-Weiss Essen'e gitti. A takım düzeyinde iki yıl oynayıp dikkatleri üzerine çeken gurbetçi futbolcu 2007-08 sezonunda Serkan Çalık ile birlikte Galatasaray'a imza attı.Orta sahanın ortasında, sağ kanatta ve nadiren de olsa sağ bekte oynayabilen Barış oyunun her iki yönünü oynamasıyla dikkat çekmiştir.

Sarı kırmızılılarda uzun süre değişmez isimlerden olan Barış Özbek Almanya 21 yaş altı milli takımında da 16 kez oynadı. Daha sonra 2011-12'de Trabzonspor'a transfer olan futbolcu daha forma giyemeden Almanya'da kendi kendine yaptığı antrenmanda sağ diz iç çapraz bağları kopmuş ve 6 ay sahalardan uzak kalmıştır. Sakatlığı sonrası bordo mavililerde aradığı şansı bulamayınca Union Berlin'e imza attı. 2015 yılında ise Kayserispor'a imza atsa da 1 yıl sonra yeniden Almanya'ya dönerek Duisburg'la sözleşme imzaladı.

Son olarak 2019 yılında Karagümrük'e imza atıp 2020 yılında da ayrılarak futbola son noktayı koymuştur.

Kariyeri boyunca 353 maça çıkan Barış Özbek 20 gol 28 asist yapmıştır.