Barty, Avustralya Açık'ta son 8'e kaldı

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 8. günündeki tekler maçları sona erdi.

Kadınlar dünya sıralamasının zirvesindeki Barty, klasmanın 57 numarası Shelby Rogers'ı 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

Barty'nin rakibinin belli olduğu karşılaşmada ise 25 numaralı seribaşı Karolina Muchova, 18 numaralı seribaşı Elise Mertens'i 2-0 (7-6, 7-5) mağlup ederek kariyerinde ilk kez Avustralya Açık'ta çeyrek finale çıktı.

Berrettini turnuvadan çekildi

Erkeklerin 5 numaralı seribaşı Stefanos Tsitsipas, 4. turdaki rakibi 9 numaralı seribaşı Matteo Berrettini'nin karın bölgesindeki ağrılar nedeniyle maçtan çekilmesiyle son 8 arasına girdi.

2019 yarı finalisti Tsitsipas böylece 2009 şampiyonu ve 2 numaralı seribaşı Rafael Nadal'ın rakibi oldu.

Djokovic ve Halep korta çıkacak

Avustralya Açık'ta yarın çeyrek final maçları oynanacak. Erkeklerin 1 numaralı seribaşı Novak Djokovic ile 6 numaralı seribaşı Alexander Zverev, 18 numaralı seribaşı Grigor Dimitrov ile Aslan Karatsev karşılaşacak.

Kadınlarda ise 2 numaralı seribaşı Simona Halep, 10 numaralı seribaşı Serena Williams, 3 numaralı seribaşı Naomi Osaka da Hsieh Su-wei ile mücadele edecek.