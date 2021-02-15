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15.02.2021 - 12:53 | | ANKARA (AA) -

Barty, Avustralya Açık'ta son 8'e kaldı

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta kadınların 1 numaralı seribaşı Ashleigh Barty, çeyrek finale yükseldi.

Barty, Avustralya Açık'ta son 8'e kaldı
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Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 8. günündeki tekler maçları sona erdi.

Kadınlar dünya sıralamasının zirvesindeki Barty, klasmanın 57 numarası Shelby Rogers'ı 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

Barty'nin rakibinin belli olduğu karşılaşmada ise 25 numaralı seribaşı Karolina Muchova, 18 numaralı seribaşı Elise Mertens'i 2-0 (7-6, 7-5) mağlup ederek kariyerinde ilk kez Avustralya Açık'ta çeyrek finale çıktı.

Berrettini turnuvadan çekildi

Erkeklerin 5 numaralı seribaşı Stefanos Tsitsipas, 4. turdaki rakibi 9 numaralı seribaşı Matteo Berrettini'nin karın bölgesindeki ağrılar nedeniyle maçtan çekilmesiyle son 8 arasına girdi.

2019 yarı finalisti Tsitsipas böylece 2009 şampiyonu ve 2 numaralı seribaşı Rafael Nadal'ın rakibi oldu.

Djokovic ve Halep korta çıkacak

Avustralya Açık'ta yarın çeyrek final maçları oynanacak. Erkeklerin 1 numaralı seribaşı Novak Djokovic ile 6 numaralı seribaşı Alexander Zverev, 18 numaralı seribaşı Grigor Dimitrov ile Aslan Karatsev karşılaşacak.

Kadınlarda ise 2 numaralı seribaşı Simona Halep, 10 numaralı seribaşı Serena Williams, 3 numaralı seribaşı Naomi Osaka da Hsieh Su-wei ile mücadele edecek.

Barty, Avustralya Açıkta son 8e kaldı

 

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