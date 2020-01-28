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Melbourne kentinde dÃ¼zenlenen turnuvanÄ±n 9. gÃ¼nÃ¼nde ilk Ã§eyrek final mÃ¼cadeleleri yapÄ±ldÄ±. AvustralyalÄ± Ashleigh Barty, 8 numaralÄ± seribaÅŸÄ± Ã‡ek Petra Kvitova ile karÅŸÄ±laÅŸtÄ±.

Bir saat 44 dakika sÃ¼ren mÃ¼cadelede 7-6 ve 6-2'lik setlerle rakibini 2-0 maÄŸlup eden Barty, yarÄ± finale yÃ¼kseldi.Â ABD'li Sofia Kenin ise dÃ¼nya 78 numarasÄ± Tunuslu Ons Jabeur'i 1 saat 32 dakika sÃ¼ren mÃ¼cadelede 6-4'lÃ¼k setlerle 2-0 yenerek, yarÄ± finale Ã§Ä±ktÄ±. Barty, yarÄ± finalde Kenin ile karÅŸÄ±laÅŸacak.

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