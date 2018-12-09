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09.12.2018 - 14:34 |

Başakşehir, Ankaragücü hazırlıklarını tamamladı

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında yarın MKE Ankaragücü ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Başakşehir, Ankaragücü hazırlıklarını tamamladı
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Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada basına kapalı gerçekleştirilen antrenman ısınma koşusuyla başladı.

Teknik ısınmayla devam eden idman, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla tamamlandı. Sakatlığı bulunan Alparslan Erdem, kondisyoner eşliğinde bireysel çalışmalarını sürdürdü.

Ankara'daki Osmanlı Stadı'nın zemininin elverişli olmaması nedeniyle Afyonkarahisar'daki Zafer Stadı'nda yapılacak MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir mücadelesi, yarın saat 20.00'de başlayacak.

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