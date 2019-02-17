Başakşehir, Antalyaspor maçına hazır

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Teknik ısınma ile devam eden idman, 5'e 2 pas çalışmasıyla sona erdi.

Antrenmanda tedavisi süren Fransız oyuncu Gael Clichy yer almadı.

Hazırlıklarını tamamlayan Medipol Başakşehir, akşam saatlerinde Antalya'ya hareket edecek.