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29.12.2020 - 10:12 |

Başakşehir Avrupa'da dibe vurdu!

Süper Lig'de 6 haftadır galibiyete hasret olan turuncu-lacivertli ekip, Avrupa'nın en kötü son şampiyon performansına sahip.

Başakşehir Avrupa'da dibe vurdu!
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Kasımpaşa karşısında beraberliği uzatmada bulduğu golle kurtarabilen Medipol Başakşehir'in galibiyet hasreti 6 maça çıktı. Lacivertturunculu ekip, Avrupa liglerinde son şampiyonlar arasında en kötü performansa sahip takım durumunda. Hollanda hariç 9 Avrupa Ligi ve Süper Lig dikkate alınarak yapılan değerlendirmede Başakşehir 16 puanla listenin son sırasında bulunuyor.

Üst üste gelen kötü sonuçlarla ligde 16.'lığa kadar gerileyen Medipol Başakşehir, 15. haftalar itibarıyla kendisinin de en kötü sıralamasına sahip oldu. Ayrıca en kötü ikinci puanını (16) elde etti.

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