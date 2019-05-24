Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSüper Lig Haberleri Başakşehir, Aziz Behich'i kadrosuna katıyor!
24.05.2019 - 14:59 |

Başakşehir, Aziz Behich'i kadrosuna katıyor!

Bursaspor’un eski sol beki Aziz Behich, Türkiye’ye dönüyor. PSV’den ayrılması gündemde olan 28 yaşındaki yıldızın Başakşehir’le anlaşacağı ifade ediliyor.

Başakşehir, Aziz Behich'i kadrosuna katıyor!
ABONE OL

Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

Şampiyonluk yarışını kaybeden Medipol Başakşehir, transfer çalışmalarına erken başladı. Hollanda basınında yer alan haberlerde, eski Bursasporlu Aziz Behich’in PSV’den ayrılacağı kaydedildi.

Tecrübeli sol bekin yeni adresinin yeniden Spor Toto Süper Lig olacağı ve Başakşehir’e katılacağı aktarıldı.

28 yaşındaki oyuncunun şu anda PSV’de teknik direktör Mark Van Bommel tarafından kadroda düşünülmediği ve ayrılması konusunda kolaylık sağlanacağı bildirildi. Aynı zamanda Avustralya Milli Takım oyuncusu da olan Aziz Behich, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek bir takım olması nedeniyle de Başakşehir’e sıcak baktığı ve istediği dile getirildi.

    James Tavernier'in Celtic'e attığı serbest vuruş golü
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. PSG, Kurzawa ile sözleşme yeniledi!
      PSG, Kurzawa ile sözleşme yeniledi!
    2. Gençlerbirliği-Kasımpaşa maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte İlk 11'ler...
      Gençlerbirliği-Kasımpaşa maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte İlk 11'ler...
    3. Beşiktaş'ta Kevin-Prince Boateng ile yollar ayrılıyor!
      Beşiktaş'ta Kevin-Prince Boateng ile yollar ayrılıyor!
    4. Son dakika | Eski Fenerbahçeli Vincent Janssen'in koronavirüs testi pozitif çıktı!
      Son dakika | Eski Fenerbahçeli Vincent Janssen'in koronavirüs testi pozitif çıktı!
    5. 7 Yaşındaki Can Alp'in hayali pistlerde yarışmak
      7 Yaşındaki Can Alp'in hayali pistlerde yarışmak



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: "Bu takımı Süper Lig'de tutacağız"

    Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: "Bu takımı Süper Lig'de tutacağız"

    2021 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri'nin oynanacağı tarih belli oldu

    2021 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri'nin oynanacağı tarih belli oldu

    Mercedes'den ırkçılığa karşı kampanya! Siyah araçla yarışacak

    Mercedes'den ırkçılığa karşı kampanya! Siyah araçla yarışacak

    Barcelona 82 milyon euroluk transferi duyurdu! Arthur, Juventus'ta...

    Barcelona 82 milyon euroluk transferi duyurdu! Arthur, Juventus'ta...

    Sıradaki Haber