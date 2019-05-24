Başakşehir, Aziz Behich'i kadrosuna katıyor!

Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

Şampiyonluk yarışını kaybeden Medipol Başakşehir, transfer çalışmalarına erken başladı. Hollanda basınında yer alan haberlerde, eski Bursasporlu Aziz Behich’in PSV’den ayrılacağı kaydedildi.

Tecrübeli sol bekin yeni adresinin yeniden Spor Toto Süper Lig olacağı ve Başakşehir’e katılacağı aktarıldı.

28 yaşındaki oyuncunun şu anda PSV’de teknik direktör Mark Van Bommel tarafından kadroda düşünülmediği ve ayrılması konusunda kolaylık sağlanacağı bildirildi. Aynı zamanda Avustralya Milli Takım oyuncusu da olan Aziz Behich, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek bir takım olması nedeniyle de Başakşehir’e sıcak baktığı ve istediği dile getirildi.