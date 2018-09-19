Başakşehir, Bursaspor hazırlıklarını sürdürdü

Turuncu-lacivertlilerin internet sitesinden yapılan açıklamada, kulüp tesislerinde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın bir bölümünde tedavisi süren Arda Turan'ın da takımla çalıştığı belirtildi.

Açıklamada, sakatlıkları bulunan Emre Belözoğlu, Alparslan Erdem ve Karim Hafez'in ise bireysel çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Turuncu-lacivertli ekip, Bursaspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.