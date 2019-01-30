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30.01.2019 - 16:57 |

Başakşehir, Cemali Sertel transferini açıkladı

Medipol Başakşehir, Eskişehirspor'dan Cemali Sertel ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Başakşehir, Cemali Sertel transferini açıkladı
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Spor Toto Süper Lig'de lider durumda olan Medipol Başakşehir, kadrosuna takviye yapmaya devam ediyor.

Daha önce Robinho, Serdar Taşçı, Alican Fesli ve Demba Ba'yı kadrosuna katan Başakşehir, Eskişehirspor'dan Cemali Serter ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.

19 yaşındaki futbolcu 2019-2020 sezonunun sonuna kadar Eskişehirspor forması giymeye devam edecek.

Başakşehir'den yapılan açıklama şu şekilde;

Yeni transferimiz Cemali Sertel ile 4.5 yıllık sözleşme imzalandı. 19 yaşındaki futbolcumuz, 2019-2020 sezonunun sonuna dek kiralık olarak Eskişehirspor forması giymeye devam edecek. Sözleşmenin kulübümüz ve Cemali Sertel için hayırlı olmasını temenni eder, futbolcumuza sezon sonuna kadar forma giyeceği Eskişehirspor’da başarılar dileriz.

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