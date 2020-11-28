Başakşehir - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Ligde geçtiğimiz hafta Beşiktaşa mağlup olan, hafta içi ise Şampiyonlar Liginde Manchester Uniteda yenilen Başakşehir, önce Yukatel Denizlispor sonrasında ise RB Leipzig maçlarıyla çıkış arayacak. Süper Lig'in 10. haftasında Medipol Başakşehir, Yukatel Denizlispor'u ağırlayacak. Peki, maç saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR - YUKATEL DENİZLİSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Başakşehir - Denizlispro maçı bugün saat 16.00'da Başakşehir Fatih Terim Stadın'da oynanacak. Karşılaşmayı hakem Arda Kadeşler yönetecek. Maç BeIN Sports 1 ekranından canlı olarak yayınlanacak.

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Volkan - Rafael (Uğur), Skrtel, Ponck, Hasan Ali, İrfan Can, Mahmut Tekdemir, Visca, Giuliano, Deniz, Ba

İKİ KRİTİK MAÇ

Geçtiğimiz hafta ligde Beşiktaşa mağlup olan, hafta içi ise Şampiyonlar Liginde Manchester Uniteda yenilen Başakşehir önce ligde Denizlispor sonrasında ise Devler Liginde RB Leipzig maçlarıyla çıkışa geçme hedefinde. Ligde 4 galibiyet, 1 beraberlik, 4 yenilgi alarak 13 puanla 6ncı sırada bulunan turuncu lacivertli takım, Denizlispora karşı galip gelerek zirve takibi sürdürmek istiyor.

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Medipol Başakşehirde sakatlıkları süren Enzo Crivelli, Junior Caiçara, Aleksic ve kart cezalısı Mehmet Topal Denizlispora karşı forma giyemeyecek.

Son yaptırdığı 4 koronavirüs testi negatif çıkan Mert Günok, bu konuda ehil olan laboratuvar sonucunu dikkate alan UEFAnın izniyle, Manchester United deplasmanında forma giymişti. Kovid-19 testi negatife dönen deneyimli kaleci, TFF Kovid Sağlık Rehberindeki kurallar gereği Denizlispor maçında ise görev alamayacak.