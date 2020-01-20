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20.01.2020 - 08:00 |

Başakşehir dikkate alınmadı! Kırmızı kart cezası...

Fenerbahçe'de Vedat Muriç’in Gaziantep deplasmanında 90+5’te gördüğü ikinci sarı karttan sonra oyundan atılması futbol kamuoyunu adeta ikiye böldü.

Başakşehir dikkate alınmadı! Kırmızı kart cezası...
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Vedat Muriç’in Gaziantep deplasmanında 90+5’te gördüğü ikinci sarı karttan sonra oyundan atılması futbol kamuoyunu adeta ikiye böldü. 80. dakikada hakem Hüseyin Göçek’in çıkardığı sarı kart nedeniyle ligdeki Başakşehir maçında cezalı duruma düşen golcü oyuncunun, kartı kırmızıya dönünce hafta içi Kayserispor ile oynanacak kupa maçında yer almayacak olması uygulamadaki statüyü bir kez daha tartışmaya açtı.

Futbol Federasyonu’nun devre arası bazı yönetmelik değişiklikleri için Kulüpler Birliği’nden öneriler istediği, bunun üzerine de vakfın tüm kulüplerden yazılı olarak görüşlerini topladığı ortaya çıktı. Başakşehir Kulübü’nün ise “En çok tartışma kupadaki disiplin cezalarında yaşanıyor. Futbolcuların cezalarını ayıralım. Kupadaki disiplin cezası kupada, ligdeki ise ligde çekilsin. Şu anki statü yanlış ve etik değil. Sürekli yanlış anlaşılmalara yol açıyor. Bunu hemen değiştirelim” önerisini getirdiği , hatta konuyla ilgili birçok görüşü de dosyasında paylaştığı öğrenildi.

Federasyona 8 Ocak ve 10 Ocak tarihlerinde yazılı olarak gönderilen bu teklifin değerlendirmeye bile alınmadığı sadece ayakta seyirci bulunması konusunun talimat değişikliğine koyulduğu bildirildi.

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