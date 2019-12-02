Başakşehir 'duvarı'

Sezon başında takımın başına Okan Buruk'u getiren ve yenilenen kadrosuyla lige giriş yapan Başakşehir, istediği puanları alamayarak beklentilerin uzağında kalmıştı. Süper Lig'in ilk 5 haftasında 2'şer yenilgi ve beraberlik ile sadece 1 galibiyet elde eden turuncu-lacivertliler, söz konusu süreçten sonra yükselen bir grafik sergiledi. Transferlerin takım uyum sağlaması, Buruk'un da oyun planını oturtmasıyla birlikte İstanbul temsilcisi, son olarak dün oynanan Antalyaspor müsabakasından da 2-0'lık galibiyetle ayrılarak ligde ikinciliğe yükseldi.



4 maçta 1 gol

Geride kalan sezonun ilk yarısını ağlarında 8 gol görerek kapatan ve bu alanda hem ligin hem de Avrupa'nın en iyi takımı olan Başakşehir, 2019-2020 sezonunun başlarında ise bu başarısından uzak bir görüntü sergilemişti. 9. haftaya kadar olan maçlarda 12 gol yiyen Buruk'un takımı, son 4 haftada adeta kalesine duvar ördü. Savunma hattında Skrtel, Epureanu, Ponck, Clichy ve Caiçara'nın başarısı, kalede Mert Günok'un kurtarışları sayesinde turuncu-lacivertli ekip, Alanyaspor, Ankaragücü, Galatasaray ve Antalyaspor karşılaşmalarında yalnızca 1 gol yedi.

O tek gol de Fatih Terim Stadyumu'nda başkent temsilcisine karşı oynanan mücadelenin 87. dakikasında gelmişti.