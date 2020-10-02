Başakşehir en zor gruba düştü!

CELAL UMUT EREN

Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi’nde gruplara kalan Medipol Başakşehir’in rakipleri belli oldu.

Finalinin İstanbul’da Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacağı 2020-21 sezonunun grup kurası İsviçre’de Cenevre’de çekildi. Kuraya 4. torbadan katılan turuncu-lacivertliler, H Grubu’nda Fransa’dan PSG, İngiltere’den Manchester United ve Almanya’dan Leipzig’le eşleşti.



Fransa’da 3 yıldır şampiyon olan ve geçen yıl Şampiyonlar Ligi’nde final oynayan Neymar ve Mbappe’li hücum hattıyla PSG, tarihinde 3 Şampiyonlar Ligi zaferi olan Bruno Fernandes, Rashford, Martial ve Pogba gibi yıldızlarıyla dikkat çeken Manchester United ve Trabzonspor’dan Alexander Sörloth’u transfer ederek ses getiren geçen yılın Şampiyonlar Ligi yarı finalistlerinden Leipzig H Grubu’nu oluşturdu.



Zirve takımları

Özellikle rakiplerin hücum anlamında güçlü olması gözlerden kaçmıyor. Geçen sezon ilk şampiyonluğuna çok yaklaşan PSG ve son 4’te PSG’ye elenen Leipzig’in aynı gruba düşmesi de dikkat çekiyor. Manchester United da geçen sezon Avrupa Ligi’nde yarı final aşamasına kalmıştı.

Avrupa futbolunun iki büyük kupasında son 4’e kalmayı başarmış 3 takım Medipol Başakşehir’in rakibi olacak. Manchester United daha önce Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Bursaspor’la grup aşamasında eşleşmişti.







Leipzig de Beşiktaş’ın 2016-17 sezonunda karşısına çıkmıştı. PSG de daha önce Beşiktaş ve Galatasaray’la oynamıştı. Bununla beraber Avrupa’nın 5 büyük liginden 3’ünün temsilcisiyle eşleşen turuncu-lacivertli ekip, zorlu mesaisine 20-21 Ekim tarihinde resmen başlayacak. UEFA sıralamasında Türkiye’nin yeri açısından da Medipol Başakşehir’in alacağı her puan büyük önem taşıyacak.

Öte yandan kurayı çeken G.Saray’ın eski yıldızı Drogba, “Grup zor oldu. Ateşli bir grup” benzetmesini yaptı.

Sörloth’lu gol mesajı

Medipol Başakşehir’in Şampiyonlar Ligi’ndeki rakiplerinden Leipzig, Alexander Sörloth üzerinden mesaj gönderdi.

20-21 Ekim tarihlerinde başlayacak Devler Ligi mesaisi öncesi temsilcimiz açısından en dikkat çeken rakip Sörloth’u transfer eden Leipzig olmuştu.

Geçen sezon 24 golle Süper Lig gol kralı olan Norveçli yıldız, Başakşehir’e karşı 2 maçta 1 gol atmıştı.

Alman kulübü de Sörloth’un fotoğrafını yayınlayıp, “Alexander Sörloth, bir Süper Lig takımına gol atmaya hazır” yazısını paylaştı.

Başakşehir'in Şampiyonluğa Uzanan Yolculuğu